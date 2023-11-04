勞動部表示，「特別休假」是勞工的法定權益，近3年來違反特休法規共1751件、開罰5350萬元，並公布10大特休假的NG態樣，呼籲雇主勿忽視勞工權益；其中不少雇主一年只給7天特休，事實上勞工工作滿半年就有3天特休，滿1年另有7天。

1、工作滿1年只給7天特休

勞工工作年資滿半年就有3天特別休假，滿1年另有7天，因此工作滿一年應享有10天特休。

2、雇主逕自排定勞工特休日期

特別休假日應按勞工意願排定，雇主不得於補班日逕自要求勞工排特休；或事業單位需減班休息時，也不得逕自將勞工的特別休假納入排休。

3、未給予部分工時勞工特別休假

不論是部分工時、全時工作、按件計酬或按時計酬勞工，均有勞基法相關規定適用，部分工時勞工若在同一事業單位繼續工作滿一定期間，雇主也要給予特休。

4、雇主未告知勞工下一年度可休天數

勞工在符合特休條件之日起30天內，雇主應告知勞工年度內可休特別休假日數。

5、雇主未每年定期以書面通知勞工特休天數

雇主應將勞工當年特休假期日及未休天數所發給工資，記載於勞工工資清冊，並以書面通知勞工。

6、雇主因勞工自行離職而未結算未休天數工資

契約終止時，沒休完的特休天數都應依法結算工資，就算勞工自行離職，雇主仍應就未休畢天數，結算工資給勞工。

7、年度終結未在規定期限內核發未休天數工資

年度終結時，應於契約約定工資給付日或在年度終結後30天內發給。

8、特休未休天數工資金額計算有誤

雇主未依法計算未休天數工資數額，或僅以本薪或底薪計算，造成工資有少給。

9、未休天數工資以發放年終獎金為由拒給

特休未休天數工資與事業單位依民俗所發給年終獎金是不同事項，雇主不能宣稱年終獎金已內含未休天數工資為由，拒為給付。

10、事先與勞工約定所有特休均直接折發工資

勞工未休完的特休天數才能折發工資，雇主不能與勞工事先約定一律拋棄特休排定的權利，全數折發工資。