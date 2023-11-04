台南一名呂姓無良渣男，利用15歲國三少女年幼無知，竟以每次500元為代價，邀約少女下課之後，前往停車場發生車震，呂男得逞3次後，少女父母發現怎麼她零用錢變多，追問之下才知道少女被誘騙發生性行為，憤而提告。

法院審理，呂男供稱，發生3次性行為，都是以同樣方式，先將車輛停放在停車場後，等下午4時許少女下課後，雙方見面便進入小客車內，隨後在車子後座發生性行為，完事後會給少女500元現金。

法官審酌，呂男明知少女是14歲以上未滿16歲之女子，性自主及判斷能力均未成熟，為保護青少年使其健全成長，縱使是經過少女同意，仍不得發生性交行為，呂男竟為滿足私慾，影響少女身心健康與人格發展，所為實有不該。

法官認，呂男犯後坦認犯行，並非沒有悔意，與少女及其父母以70萬元和解，也已依約給付全部款項完畢。少女及其父母均表示已收到全部和解金，並予以原諒，同時請求法院從輕量刑及給予緩刑機會。

法官日前依呂男 犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共3罪，各處有期徒刑3月。應執行有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應受法治教育課程2場次。

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