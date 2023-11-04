世界大賽結束後，以大谷翔平為首的球星準備投入自由市場，將於7日開始與各隊接觸。原東家天使隊在這之前擁有優先交涉權，外界認為天使力不從心，要留下大谷的難度很高，日媒看好大谷挑戰總值5億美元的破紀錄合約（約750億日圓、160億台幣）。

美國職棒不像職籃NBA那樣有「5年頂薪合約」限制，NBA自從勞資協議載明頂薪條款之後，頂級球星能拿到多少錢都是有上限的（每年會調升），球團通常直接簽滿而不需要議價。塞爾提克傑倫布朗（Jaylen Brown）目前是職籃最高紀錄5年3.04億美元，不過明年就會被超越。

大谷所能獲得的合約長度、價錢都沒有上述限制，北美體壇紀錄是美式足球NFL四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）10年4.5億美元。馬霍莫斯的肥約在全球歷史排名第3，僅次於足球巨星梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo），換言之，史上第3貴的職業球員將會是日本人，也是前100名唯一的東亞球員。

天使可以開給大谷「合格報價」1年2033萬美元，這個數字取自聯盟前125位高薪選手的平均薪資，當然這個價錢對大谷毫無意義，他今年年薪已達到3000萬美元（同等年資的最高紀錄）。若大谷拒絕合格報價，天使將能從他的新東家取得補償選秀權，這可能減損一般球員的簽約身價，但對大谷這種等級的球員沒有影響。