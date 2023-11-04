2024大選時間逼近，國民黨主席朱立倫昨(3日)揭露，已親向民眾黨總統參選人柯文哲提出日本式及德國式兩種新方案來決定正副總統人選；柯則是重提全民調。對此，國民黨立委費鴻泰昨在政論節目中指出，現在已經進到政黨協商的地步，全民調是0跟1，國民黨也好，民眾黨也好，大家真的要玩零和遊戲嗎？覺得不是這樣。

費鴻泰在節目《少康戰情室》中透露，大家想一想台灣的憲政體制，跟日本德國不同，人家是內閣制，可以一個人做總理其他大家分，台灣基本上是很純粹的總統制，誰當正的以後，行政院是全拿、立法院則是按照人數，我們現在如果把民進黨拉下來，總統去決定內閣的人事，立法院大家再談，但如果總統拿不下來的時候，又是另外一種考量。

費鴻泰進一步分析，如果柯文哲的堅持，最後如果是他贏，國民黨存在的價值是什麼？這是政治現實，必須得回到政治現實。因此他認為，現在最後決定如果談的不是很順暢，但最後決定的也不是侯或柯兩位總統參選人，是老百姓考慮到底要不要政黨輪替，如果說不在乎政黨輪替，剩下是國民黨、民眾黨誰票比較多，最後結果會是「隨便」。

不只如此，費鴻泰建議，人民要想清楚，台灣跟德、日制度不一樣，因此納入立委參選人的無記名投票，也不失為一種想法，因為如果立院必須過半，兩黨也必須合作，不是這樣子嗎?