遠傳表示，受惠於iPhone 15熱賣、用戶持續升級5G、以及漫遊與預付卡回溫帶動下，第三季合併總營收為232.2億元，年成長率達4.8%，締造連續十二季正成長的佳績。合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為80.8億元，年成長率達5.0%，創下自2019年以來同期新高。稅後淨利為28.3億元，稅後每股盈餘為0.87元，更是創下近六年同期新高，年成長率達16.7%。遠傳前三季各項財務指標皆超越財測，合併總營收、合併EBITDA和EPS每股盈餘達成率達分別為100.4%、102.1%和111.0%，營運績效優異。前三季每股盈餘達到2.56元，已追平2020全年度每股盈餘。

遠傳行動通訊核心業務在5G帶動下持續穩健成長，5G滲透率突破38%，行動服務營收與客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)連三年維持正成長，月租型用戶流失率維持低點，表現亮眼。另外，遠傳新經濟業務持續穩定成長，2023年前三季新經濟營收佔總營收約兩成，其獲利金額較去年同期增長7.4％，歸功於智慧資通訊自主解決方案及持續優化資通訊專案組合，加上個人數位服務的穩定增長。

遠傳表示，在個人數位服務端，iPhone 15銷售創佳績，其中長合約、高月租費方案獲用戶青睞，超過超過八成客戶選擇30個月(含)以上的合約，且9成客戶選擇月租費999(含)以上的費率方案，皆有助於提升未來ARPU成長。同時在影音娛樂與安心守護服務方面，「遠傳守護網」已突破55萬；「遠傳心生活」APP維持電信業最高的客戶滿意度回饋，導購交易量相較去年提升至 352%；friDay播映熱門獨家韓劇也促使第3季會員數年增率達到20%；friDay購物引領電商業界採用AI人工智慧，目前已導入超過1000家電子商店，為消費者提供嶄新的個性化購物體驗。

新經濟營收表現上，遠傳前三季的新經濟營收佔總營收約2成，獲利金額較去年同期增長7.4％，主要獲利成長動能來自遠傳自主開發的智慧資通訊解決方案，讓新經濟營收的獲利能力持續提升。由於新經濟的營收高低起伏比較大，主要是因為公部門的大型專案的關係，有可能是一次性的收入，像是遠傳去年獲得大約10億的大型能源管理專案，因此遠傳也會持續深耕企業客戶，協助企業客戶數位轉型、深耕ESG，也讓遠傳新經濟營收穩定向上。

遠傳強調，與亞太電(3682)即將完成合併，「新遠傳」合併基準日訂定為12月15日，合併後將以「頻譜三冠王」，提供給消費者涵蓋更廣、更環保、更安全的網路，期望「新遠傳」成為更多消費者的首選。