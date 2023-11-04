距離11/20總統候選人登記僅剩2周左右的時間，民眾黨總統參選人柯文哲儘管繼續堅持全民調，但也為藍白整合做出讓步，稱只要落在誤差範圍內，自己就願意當副手。對此，國民黨主席朱立倫則表示，「大家再想想辦法」。而文化大學廣告系教授鈕則勳則認為，柯文哲的讓步非常有顯著性，國民黨總統參選人侯友宜該親自做表態了！

鈕則勳4日在臉書發文分析，柯文哲這次的盤算，一是突顯出在藍白談判協商過程中間仍然是有誠意的；二是柯文哲之前態度太過強硬，甚至被認為趾高氣揚，當然會衝擊民調支持度，「此次態度放軟，而且讓步非常有顯著性，也能夠彌補之前被認為太過驕傲的問題」；三為藍白合現在已經歹戲拖棚，選民已經不耐，甚至有強烈的惡感，與敗選找戰犯的疑慮；最後是相對於國民黨朱立倫，講出了非常繁複難懂的日本模式與德國模式，要作為繼續協商的對案，柯P的方法確實更為簡單清楚易懂明瞭，而能讓多數的選民了解。

對於柯文哲提的讓步方案，鈕則勳進一步分析，在宣傳上面比國民黨的方案有利基得多，選民也會認為，柯真的比國民黨要能夠接地氣，國民黨還是在雲端，就算是講方案，都很難讓選民聽懂，「現在柯P已經明顯的讓步，該侯親自做表態了！」

鈕則勳強調，自己建議侯友宜直接面對民調，原因分別是能夠凸顯侯鐵漢硬漢的Guts，強化人設，且侯友宜接連幾場萬人造勢，已有氣勢，硬拚也會有底氣。鈕還指出，柯Ｐ已明顯讓步，若侯還是不願意接招，選民真的會認為侯在怕，反而會被看衰，現在侯友宜若能也退一步，除了可以突顯誠意，也能在民調的細項上進行談判的切割交換，如調查區間、執行單位、問題安排、市話及手機比例，若能爭取到藍營優勢，反而能立於不敗之地。