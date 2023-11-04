法拉利SF90超跑宜蘭自撞 2385萬元噴了！整輛車全毀 09:422023/11/04 中時新聞網 尹維源 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法拉利SF90超跑宜蘭自撞，2385萬元噴了，整輛車全毀。（圖 / 民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 畫面可見車頭全毀。（圖 / 民眾提供） 法拉利SF90超跑宜蘭自撞 2385萬元噴了！整輛車全毀 訂閱影音： 中時新聞網 宜蘭縣宜蘭市今天（4日）上午發生一起車禍，一輛市價2385萬元的法拉利SF90超跑，疑似行駛中失控自撞，整輛車幾乎全毀，警消到場發現車上2人，其中1人有受傷，隨即送醫治療；詳細車禍原因有待警方調查釐清。 窒息的性關係！人妻悲忍錯誤開始 被迫嘿咻孽緣斷不了 母湯！拿青春肉體換500元 渣男誘15歲少女課後車震 開心爽玩搭同輛車 駕駛收「追焦照」要求當分母 網掀論戰 #法拉利 #超跑 #自撞 #宜蘭 #全毀 也許您會感興趣 推薦閱讀 連撞路旁2車小黃側翻 駕駛受困警救援！疑精神不濟釀禍 11:372023/11/04 社會 保時捷「轟隆隆」！住戶嫌太吵怒砸「水袋」洩恨 判罰金額出爐 18:582023/11/01 社會 法拉利調高2023財測 2025推首台純電動車 07:452023/11/03 財經 南方澳漲潮受困礁石 消防聯手海巡！2釣客獲救 10:242023/11/04 社會 高雄男自撞路樹 車子騰空飛起翻轉45度 駕駛輕傷送醫 07:372023/10/30 社會 為陳俊宇站台 賴清德連跑宜蘭3鄉鎮 19:522023/11/01 政治 羅東文化工場11／26公益園遊會助創世 王瞳出「聲」站台 20:542023/11/01 生活 柯侯同台擠爆！「記者送醫」失去呼吸心跳 裝葉克膜搶命 20:512023/10/31 社會 北部人才知！妹子激推「阿嬤級甜湯」網讚：可舒緩感冒 10:062023/11/02 生活 宜蘭賓士車自撞路樹引擎噴飛 駕駛輕傷酒測值超標 16:532023/11/01 社會 百人排推4萬張骨牌 慶祝羅東博愛醫院70周年 完整影片曝 19:432023/10/30 生活 國1西螺段防撞車遭撞 轎車「車頭全毀」車流塞爆 10:572023/10/31 社會 首屆身障住民賣力擊鼓 慶祝伊甸宜蘭教養院20週年 18:192023/11/02 生活 2390萬移動豪宅 勞斯萊斯自撞分隔島 駕駛：爆胎失控 10:282023/11/01 社會 宜蘭晨運婦遭逆向毒駕撞飛肇逃「與死神拔河」 BMW男遭羈押 12:352023/10/29 社會 宜蘭資源回收車失控 自撞摔進田裡 駕駛傷重不治 23:592023/10/29 社會 宜蘭文化科技國際論壇 感受5G科技加速藝術文化展演體驗 10:272023/11/02 寶島 雪隧內4車連環撞 小貨車駕駛右腳骨折脫困送醫 15:192023/10/31 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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