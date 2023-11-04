畫面可見車頭全毀。（圖 / 民眾提供）

法拉利SF90超跑宜蘭自撞 2385萬元噴了！整輛車全毀

宜蘭縣宜蘭市今天（4日）上午發生一起車禍，一輛市價2385萬元的法拉利SF90超跑，疑似行駛中失控自撞，整輛車幾乎全毀，警消到場發現車上2人，其中1人有受傷，隨即送醫治療；詳細車禍原因有待警方調查釐清。