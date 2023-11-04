當人夜間睡眠中常感多次尿意，被迫起身如廁，頗是困擾。泌尿科醫師高銘鴻表示，夜間頻尿原因眾多，除了老化、疾病等原因，根據研究，長時間使用3C產品也是導致夜尿的因素之一，因為3C產品中的藍光會抑制褪黑激素分泌，導致難以入睡，也容易抑制抗利尿激素分泌，導致夜間多尿的情況。

高銘鴻在其臉書粉專上表示，夜間頻尿的原因相當複雜，除了老化、腦下垂體功能異常、膀胱儲尿能力下降、慢性疾病、睡眠或情緒問題等各種因素都可能參與其中。根據長時間使用3C產品也可能是導致夜尿的因素之一。

他說明，3C產品中的藍光一直被認為會影響人體的生理時鐘，當人受到藍光刺激時，大腦會誤以為是白天，進而抑制褪黑激素（一種調節睡眠的荷爾蒙）的分泌，導致難以入睡。同時，過多的藍光會誤導大腦，把黑夜當成白天，進而抑制抗利尿激素（ADH）的分泌，導致夜間多尿的情況，讓人夜間不斷起床上廁所。

他表示，因此，夜尿頻繁的問題並不僅僅發生在老年人身上，近年來，因夜尿就診的族群也逐漸增加，就是因為睡前長時間滑手機導致。為了維護良好睡眠，他建議晚上入睡前，應減少暴露於藍光的機會。

1.使用夜間模式：手機、平板電腦和電視等設備通常都有夜間模式，可以減少藍光的發射，使屏幕呈現溫暖的色調。

2. 避免使用3C產品：在入睡前至少1小時避免使用電子設備，讓大腦有足夠的時間準備入睡。

3. 固定作息：保持固定的睡眠時間，有助於調節生物時鐘，提高睡眠品質。