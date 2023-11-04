大谷翔平再過幾日就要挑戰棒球史上最大合約了，根據美國財富雜誌《富比士》估算，大谷今年就已改寫職棒球員的單季最高收入紀錄。大谷本季年薪3000萬美元，場外的代言收入更達到3500萬美元，在扣除稅金、經紀人抽成之前總計6500萬美元（新台幣20.8億），直追那些擁有專屬球鞋的NBA大球星，畢竟大谷擁有強力的日本市場做後盾。

「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）是今年收入僅次於大谷的大聯盟球員，達到驚人的5930萬美元。薛爾瑟的年薪本來就最高（4333萬美元），加上老東家國民隊還在延後付款，他今年可從國民隊領到1500萬美元。薛爾瑟現年39歲，這個生涯階段有這種薪資收入的運動員也是史上罕見。

「法官」賈吉（Aaron Judge）4450萬美元位居第3，他獲得洋基9年3.6億美元合約，加上運動品牌代言費。賈吉是極少數加盟籃球鞋「喬丹品牌」的棒球選手。

太空人投手韋藍德（Justin Verlander）排名第4，天使隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout）第5，天使隊安森尼阮棟（Anthony Rendon）第6。可以看出天使隊陣中就有3位超高收入的球員，特別是阮棟傷病纏身而成為大爛約。阮棟效力天使4個球季，扣除掉疫情縮水的2020年，他每季平均打不到50場，打擊率0.249、攻擊指數0.758都很平庸（在國民隊時期為0.290、0.859）。