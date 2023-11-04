一名網友分享，買早餐發現前面2人都點了「燒餅夾蛋餅」，讓他很好奇這是什麼神奇吃法，引起網友討論，不少人驚呼這是澱粉炸彈，也有過來人分享，這組合出乎意料的好吃，酥酥的燒餅配上軟Q的蛋餅，如果再加上脆脆的油條，口感層次豐富到爆炸。

一名網友在PTT上分享，剛剛去買早餐的時候，發現前面2位顧客都點了「燒餅夾蛋餅」，讓他有點傻眼，因為他真的沒聽過這樣的吃法，也很好奇這樣的話，蛋餅裡面要夾什麼料嗎？不知道大家平常會不會這樣吃。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，這是什麼澱粉炸彈。「澱粉加澱粉」、「蛋餅裡面還可以包油條，肥死」、「雙倍碳水、雙倍快樂」、「澱粉大餐」、「不管是燒餅油條，還是燒餅夾蛋餅或蛋餅包薯餅，都是澱粉滿滿」。

另有網友表示，燒餅夾蛋餅很好吃，酥酥的燒餅，搭配上軟Q的蛋餅一起吃，口感很豐富，如果再加上油條，吃起來會更有層次。「燒餅是酥、蛋餅皮是Q、蛋是嫩、油條是脆，加在一起超好吃」、「裡面還可以再夾一根油條，口感更豐富」。