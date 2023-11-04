老爺酒店集團首日現場業績達3900萬元、年增約5％，加計1日開跑的線上旅展業績已達6300萬元，合計已達1.02億元。其中，在3款明星商品帶動下，現場多達5位民眾消費逾500萬、最高單筆豪刷720萬，線上旅展首日業績即達4800萬、年增達30％。

晶華國際酒店集團首日現場業績突破1500萬元，加計10月30日開跑的線上旅展業績已達5500萬元，合計達約7000萬元。今日10點開展後即出現百萬刷手，主要購買各式餐券及住宿券，預估周末總業績將可突破億元大關。

寒舍集團首日現場業績達3000萬元，加計10月6日開跑的線上旅展及10月27日開跑的實體快閃櫃業績亦達約3000萬元，合計業績已逾6000萬元，優於去年同期。攤位亦出現多位百萬刷手，單筆最高達500萬元，以集團聯合住宿券及2款自助餐券最暢銷。

凱撒飯店連鎖今年銷售商品自14款增至20款，受惠餐券及住宿券分別熱銷4千張及3千張，且出現500萬刷手，首日現場業績達1217萬元，跳增達1.43倍。而10月24日開跑的線上旅展業績已逾1800萬、年增達20％，合計總業績已達3017萬元、年增達51％。

天成飯店集團首日現場業績達1000萬元，加計線上旅展後總業績達1700萬元、年增逾1成，主因今年人潮熱絡帶動買氣，出現單筆逾百萬刷手，配合首次開賣、結合高爾夫球主題的「朋趣」豪華露營一泊四食體驗吸引不少家庭客購買所帶動。

遠東香格里拉首日現場業績突破1000萬元，其中最高單筆企業大單達450萬元，10月27日開跑的線上旅展及飯店大廳旅展專區，迄今業績亦已突破1000萬元，合計總業績逾2000萬元，預期可望順利達成5000萬元業績目標。

台北君悅首日現場業績達近800萬元，且出現2張百萬大單，單筆最大金額近200萬。福華及台北美福首日業績同創800萬元佳績。台北萬豪首日現場業績近600萬元，其中單筆購買百張餐券買手超過10組、最大單金額達近百萬，住宿券業績則成長近3成。

雲朗觀光集團首日現場業績年增5％，以集團通用券、日月潭雲品經典山景住宿券為兩大主力，能使用雲水行政酒廊的日月潭雲品住宿券亦熱銷，限量的台北君品酒店雲軒西餐廳雙人牛排券則場場秒殺銷售一空，預估今年旅展業績應能維持去年水準。

六福(2705)旅遊集團首日現場業績405萬元，持穩去年水準。海霸王集團、JR東日本大飯店、福華大飯店集團首日現場業績分達558萬、443萬、366萬元，分別年增12％、38％及13％，宜蘭力麗威斯汀、綠舞觀光飯店則分別繳出350萬、300萬元佳績。