雄獅表示，在出國旅遊需求增加、旅客信心提升下，首日業績較疫前2019年同期增加2成，日本、郵輪、東南亞為熱銷商品前3名。其中，日本熱門檔期集中在農曆春節及寒假期間，以北海道和東北表現最亮眼，並出現單筆百萬大單，看好周末業績將再創佳績。

雄獅今年首度以主場館、郵輪館「雙主場」形式參展，而提前於10月1日開跑的線上旅展，整體業績較9月同期成長逾3成、較去年同期跳增逾3倍，顯示國人對出遊興致明顯增加，預估今年旅展現場及線上整體業績可挑戰翻倍成長。

易飛網表示，今年旅展首日業績較去年倍增，以日韓地區團體行程最亮眼，前者以九州占比較高、後者則因優惠後萬元有找，使詢問度及買氣均高。首日訂單團旅約7成、自由行3成，預期隨著周末年輕族群湧現，今日業績有望較首日跳增逾2倍。

易飛網董事長周昀生先前指出，目前出國旅遊人次僅恢復至疫前近8成，調查發現「旅費高於疫前」導致旅人躊躇不前，且多數人預算均較疫前增加。易飛網對此聚焦「超激安」行程，目標今年旅展業績能望較去年的近1億元倍數成長、再創新高。

燦星旅今年以「出發，開始旅行」為主題，祭出旅展限定一口價，遊日本、韓國、泰國2萬有找等多項優惠行程。首日業績在買氣暢旺下繳出佳績，較TTE台北夏季旅展躍增93％、較去年旅展跳增達5倍，亦較預估業績多出100多萬元，達成率破100％。

燦星旅今年ITF旅展業績目標達8000萬元，較5月TTE台北夏季旅展銷售倍增，線上旅展已於10月16日提前開跑。截至2日，整體業績較上月同期成長達48％、報名人數成長26％，線上人數則成長達96％，顯示旅客轉往線上購買旅遊商品需求大幅增加。

燦星旅指出，觀察目前訂單以日本地區占9成為主，又以獨包的高知、秋田為主力。韓國和東南亞地區則受惠團費優惠亦受青睞。總經理殳蓁蓁表示，春節期間出發的日本已報名9成滿，韓國亦達8成，寒假期間僅剩下散位、所剩無幾。