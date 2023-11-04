即將進入24節氣的「立冬」（11月8日），可是轉運的好時機。清水孟國際塔羅雲蔚老師在臉書點名「4星座」，立冬後有機會賺大錢，運勢最旺的就是天秤座，能夠開拓新的掙錢方法，投資上也會有收穫，正偏財運都相當好。

第4名、巨蟹座

巨蟹座從立冬開始，能展現出良好社交溝通能力，提升人際關係與聯繫，有助於增加商業上的財務收入，再加上巨蟹座很有創意，能在藝術方面大展身手，還能夠靠偏財運賺錢。

第3名、金牛座

金牛座立冬後，可以鑽研自己的興趣，有機會利用興趣賺錢，例如若是擁有音樂天分，可以嘗試表演兼差獲取娛樂財，也能利用專業技能與他人合作，提供服務與諮詢，財富自然跟著來。

第2名、獅子座

獅子座會將錢運用於人際交流上，促使他們貴人運旺，獲得不少交易與生意往來，賺到更多的錢財，除了掙錢有一套外，獅子座也很懂得存錢，財務管理做得很好，有潛力積累巨大財富，包括投資房地產或家居方面等。

第1名、天秤座

天秤座在追求個人財富和事業時相當有決心，有機會建立更多的商業交易，開拓新的財務機會，而且他們自我意識強烈，在個人理財投資上表現優秀，因而累積不少財富，正偏財運都非常好，有助提升收入。