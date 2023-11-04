CHR是《康健雜誌》自2019年起推動「健康企業公民（CHR, Corporate Health Responsibility）」的許諾與評選活動，提倡關注員工健康與福祉。泰鼎許諾透過關懷員工吸菸情形、戒菸推廣，提供集團員工年度健檢等方式，積極營造健康職場，鼓勵員工追求永續的生活習慣。

泰鼎為了確保員工的安全與健康，設有安全與職業委員會，定期檢查工作環境是否符合安全規定，並通過ISO 45001職業安全衛生管理標準，以安全的工作環境為員工提供了有力的保障。在個人健康管理方面，也提供優於法規的年度健康檢查，幫助員工瞭解身心健康狀況，打造全方面的員工關懷與健康管理系統。

此外，為了提升員工健康意識，泰鼎也透過戒菸推廣、舉辦足球競賽、提供均衡飲食等方式，幫助同仁培養健康的生活習慣。今年2月更帶領同仁參加慈善路跑，藉由團隊合作，凝聚泰鼎大家庭的向心力，落實關懷員工的企業永續經營理念，更實現了聯合國永續發展目標SDG3「健康與福祉」。

員工是企業永續發展中，「S（Social）」構面中重要的一環，也是公司在企業永續經營道路上的重要夥伴。泰鼎未來將持續為員工創造一個健康舒適的工作環境，從健康意識、健康活動、健康飲食、健康管理四大面向，秉持「Good to you, Good to Apex」的共好精神，與員工一同追求永續健康的未來。