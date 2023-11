CHR是《康健雜誌》自2019年起推動「健康企業公民(CHR, Corporate Health Responsibility)」的許諾與評選活動,提倡關注員工健康與福祉。泰鼎許諾透過關懷員工吸菸情形、戒菸推廣,提供集團員工年度健檢等方式,積極營造健康職場,鼓勵員工追求永續的生活習慣。

泰鼎為了確保員工的安全與健康,設有安全與職業委員會,定期檢查工作環境是否符合安全規定,並通過ISO 45001職業安全衛生管理標準,以安全的工作環境為員工提供了有力的保障。在個人健康管理方面,也提供優於法規的年度健康檢查,幫助員工瞭解身心健康狀況,打造全方面的員工關懷與健康管理系統。

此外,為了提升員工健康意識,泰鼎也透過戒菸推廣、舉辦足球競賽、提供均衡飲食等方式,幫助同仁培養健康的生活習慣。今年2月更帶領同仁參加慈善路跑,藉由團隊合作,凝聚泰鼎大家庭的向心力,落實關懷員工的企業永續經營理念,更實現了聯合國永續發展目標SDG3「健康與福祉」。

員工是企業永續發展中,「S(Social)」構面中重要的一環,也是公司在企業永續經營道路上的重要夥伴。泰鼎未來將持續為員工創造一個健康舒適的工作環境,從健康意識、健康活動、健康飲食、健康管理四大面向,秉持「Good to you, Good to Apex」的共好精神,與員工一同追求永續健康的未來。