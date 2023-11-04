32歲男星王大陸過去以電影《我的少女時代》走紅，去年他認戀馬來西亞女星蔡卓宜，兩人更一起上實境節目「公費戀愛」，最近卻傳出兩人分手、取消關注，甚至王大陸無縫接軌有新歡。昨(3日)在新片宣傳會上，影帝張家輝脫口爆料王大陸拍新片的過程中，「女朋友都變了」，口直心快的發言讓全場傻住接著大笑，王大陸則苦笑要張家輝放過他一馬，笑說：「哥，有直播」。

王大陸和「大馬女神」蔡卓宜2021年被拍到在街頭擁吻，兩人去年索性「官宣」曬恩愛，宣布一同加入實境節目《哎呀好身材4》，發文互稱「男朋友」、「女朋友」，今年中卻傳出兩人情變，IG取消關注，但雙方似乎沒交惡，7月蔡卓宜來台還被拍到借住王大陸台北市信義區的舊家，蔡卓宜更哀號被拍到醜照片，無奈說：「我真的只是護照和包包掉了...很困擾...最後發現壓根沒帶出門....我真的沒在哭...現在那個照片醜到我想哭...你們別傳了好嗎，給個面子」。

王大陸、蔡卓宜去年一起上實境節目。（圖／翻攝自是蔡卓宜微博）

近日，王大陸被拍和另一名長髮女子約會，女方身分被起底是直播主沐軒，王大陸則未回應，昨出席電影《怒潮》宣傳活動，卻被同台的張家輝掀底，表示王大陸拍攝期間換了新女友，「那時候還說很愛她的」，暗示拍攝時間太久，女友都換過一任了，讓王大陸一度嚇到摀嘴，接著說：「哥，有直播，你知道這件事情嗎？」

王大陸最後尷尬說：「演員談戀愛很正常的」，草草結束這話題，影片傳回微博，間接證實了王大陸確實已經和蔡卓宜分手，網友回：「港星果然都很敢說哈哈哈」、「他慌了，懂得都懂」、「輝哥懂他，換得有點快」、「今年過年王大陸還去了女方馬來西亞家見父母的，還以為會結婚的，沒想到就分了」。