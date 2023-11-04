有鑑於在太空任務期間，太空人生活在與外界隔絕、刺激性有限且高度壓力的環境中，這可能會造成太空人員心理健康出現問題。為了協助太空人能應對這些艱鉅環境中的挑戰，Nord-Space Aps創建了一個輔助心理平衡的虛擬情境模擬應用計劃，藉由滿足太空人的特定心理需求來維護其心理健康。

宏達電董事長暨執行長王雪紅表示，本次NASA、ESA、XRHealth和Nord-Space Aps採用HTC VIVE的技術，來應對太空探索中孤立和心理健康等複雜挑戰。VIVE Focus 3在眾多虛擬實境頭顯裝置中脫穎而出，並將陪同NASA Crew-7執行數月的國際太空站(ISS)任務，這突顯了HTC在虛擬實境技術領域的優勢。宏達電團隊克服了獨特的挑戰，讓虛擬實境頭顯裝置在微重力環境中依然能發揮極致效能，進一步拓寬了虛擬實境的應用。太空人現在能在太空中獲得與在地球上相同的沉浸體驗，也能從中獲得心理健康效益，這是一個開創性的時刻。

宏達電表示，此「VR虛擬實境療法」將透過 HTC VIVE Focus 3來進行，並採用針對太空艙環境而開發的「微重力環境模擬模式」。在過去，VR 頭顯裝置在微重力環境中存在許多使用上的挑戰，包括追蹤和定位方向問題，因為內容的抖動、滾動和漂移皆會導致暈眩問題，使太空人無法閱讀設備上的內容。由於微重力環境缺乏重力向量來校準方向，從而產生漂移，使VR頭顯裝置使用上出現不穩定且難以使用的問題。先前使用其他VR頭顯裝置在體驗內容時，僅幾分鐘後設備就會失去追蹤。在Nord-Space Aps、HTC和XRHealth的共同努力下，開發了一個能夠在太空中運行的虛擬實境平台，使用模擬模式和專門的控制器來進行追蹤。

雖然這是VIVE Focus 3首次應用於太空，但它早已在地面上被歐洲太空總署(ESA)和美國航空太空總署(NASA)使用。最近，VIVE Pro 2和VIVE追蹤器(VIVE tracker)在NASA的林登·約翰遜太空中心(NASA Johnson Space Center)內，被應用於國際太空站(ISS)任務專家訓練，專家包含安德里亞斯·莫根森。為準備Huginn任務，安德里亞斯使用VIVE Pro 2進行太空漫步緊急情況訓練。當太空人進行太空行走時，會穿上太空服，爬出氣閘艙並透過纜線與太空站保持連接。VIVE Pro 2上的虛擬體驗模擬了太空人被「拋出」太空站，並要求太空人使用「太空行走緊急救援簡化輔助(SAFER)系統」，一種小型噴射背包，將太空人推回太空站。VIVE追蹤器能精確追蹤太空人的手和身體在模擬訓練中的動作。這一項創新技術的應用使得太空人在地面和太空中都能夠獲得高品質的虛擬實境體驗，有助於提高培訓效果。