美國知名資深主播麥可（Mike Jackson），從事媒體業長達40年，在業界地位相當崇高，多年前中風後，又被診斷出罹患喉癌，沒想到卻於上個月底不敵病魔逝世，享壽66歲。

根據外媒報導，麥可2019年因為中風被迫停工休養，沒想到身體才逐漸康復，2021年底卻被診斷出罹患喉癌，即便就醫治療接受30次放射治療，病情不僅未見好轉，癌細胞還不斷擴散，最後只能切除聲帶保命，讓40多年來都靠著「聲音」工作的他難以接受，一度感概發文：「被切除聲帶後，我無法再使用自己的聲音」。

麥可從事媒體業長達40年，不僅報導多次榮獲一等獎，還曾得到《終身成就獎》的肯定，只不過在新聞業長年奉獻犧牲的他，萬萬沒想到2019年中風退休後，就此離開屬於自己的舞台，最後更是不敵病魔，結束風光輝煌的一生。