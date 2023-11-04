大陸一名大學生持有「貧困證明」卻申請不到獎助學金，反而被一位身穿名牌、拿iPhone的同學搶走名額，他向學校反應遭忽視，因此自拍影片，聲淚俱下喊「就因為我知道餓2天有多絕望，我什麼都沒有只能和你們賭命了。」

根據《香港01》報導，天津中德應用技術大學一名朱姓學生日前拍影片投訴學校，表示他是名領有「貧困戶證明」的孤兒，沒想到竟申請不到獎助學金，反而是1位穿著Air Jordan、手拿iPhone的同學在班級投票中搶下名額。

朱生向學校反應此狀況，結果校方回他「你有證據嗎？」還勸他不要鬧事，因此只好自拍影片投訴。他在影片中秀出貧困證明，聲淚俱下表示「就因為我知道餓1天有多痛苦，餓2天有多絕望，我什麼都沒有只能和你們賭命了。」

據了解，朱生在得知投票結果後，曾在班級群組批評評選方式，卻慘遭其他同學辱罵。消息曝光後，有不少熱心網友想捐錢給他，但他全都婉拒。