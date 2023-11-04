新北市中和區昨（3）日下午近4時險些發生一起驚悚車禍！根據臉書社團「社會時事影音」畫面顯示，一名身穿黃衣服的女童背著書包出現在雙和醫院旁圓通路一帶，自行過馬路時並無注意周遭車流，後險些遭小貨車撞上，該驚悚畫面後續也被上傳至網路。

事實上，根據《道路交通安全規則》第134條規定「設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其一百公尺範圍內穿越道路」，該女童的行為將可能依照《道路交通管理處罰條例》第78條「不依規定，擅自穿越車道」開罰500元。