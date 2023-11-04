《櫃買市場》寶碩內控重大缺失 處違約金30萬元 10:172023/11/04 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃檯買賣中心針對寶碩公司(5210)內控重大缺失，處以違約金新台幣30萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，寶碩財務科技公司之印鑑控管存有重大內控缺失，爰對該公司處以違約金新台幣30萬元。 《櫃買市場》華鎂鑫違反重訊規定 遭罰30萬元 女書法家30萬元作品搭捷運遺失 捷警調閱監視器找回 《金融》鼓勵投信躍進計畫 2023年3業者獲認可 #寶碩 #30萬元 #內控 #重大缺失 #處以違約金 也許您會感興趣 推薦閱讀 大略延遲發布重大訊息 櫃買中心處以5萬違約金 23:552023/08/24 財經 聯華食違反內控規定 證交所開罰10萬違約金 18:242023/08/08 財經 未依時限發布重訊 櫃買開罰華鎂鑫30萬元 20:072023/08/28 財經 證交所出重拳！再罰基泰50萬並要求專案審查 原因曝光 21:182023/09/20 財經 基泰1理由神隱不開記者會！證交所怒罰10萬 下周一實地查核 18:372023/09/09 財經 感念師恩！公館國中校友慨捐母校30萬元獎學金 16:392023/09/28 生活 拿基泰建設30萬元遭質疑！王鴻薇公布捐獻者是「他」 16:082023/09/08 政治 20多歲男打完疫苗昏倒抽搐 獲30萬元救濟金 16:342023/08/12 生活 《證交所》證交所開罰違約金10萬元 限基泰今天18點前開重訊記者會 09:072023/09/10 財經 6屆老里長力推兒子接棒 塞千元幫買票慘罰30萬元 12:492023/08/20 社會 《櫃買市場》明揚28日起改全交股 與明安合罰150萬元 07:382023/09/27 財經 台農老董訊後30萬元交保 對案情表示無意見 03:522023/09/26 社會 證交所赴基泰公司進行內控查核 基泰股價開盤跳空跌停 13:342023/09/11 財經 2023宜蘭嚴選米競賽 冬山24歲馬慶任青農奪冠抱回30萬元 16:492023/09/28 生活 《櫃買市場》重訊延遲公布 大略遭罰5萬元 08:282023/08/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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