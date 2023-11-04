高端自救！捐流感疫苗青壯年免費恐成絕響

自己的疫苗自己救？公費流感疫苗今年首度納入高端引發爭議和排擠，日前高端與台中1診所合作提供非公費對象：19至50歲青壯年免費施打，2日內被搶打1空；據悉高端有意擴大捐贈仍遇到困難，青壯年免費接種流感疫苗恐成絕響。

公費流感疫苗10月2日開打，11月1日將公費接種年齡下降至50歲以上，由於今年是新冠疫情解封後第1個冬季，預估受免疫負債影響，流感疫情不容小覷，疾管署統計，今年流感季自10月1日起截至10月30日累計已有100例流感重症，其中死亡8例。

高端發言人李思賢說，公費流感疫苗尚未開放19到49歲接種，由於他們都是年輕人與家庭經濟支柱，高端拋磚引玉與台中施勝桓小兒科診所合作，提供100劑疫苗讓年輕族群免費接種，減輕經濟負擔並照顧他們的顧健康。

施勝桓表示，11月2日開始施打，100劑2日內就被搶打一空，由於一般自費接種流感疫苗約800元至1000元，除經濟誘因，搶接種的高端勇士們也各有理由，有人新冠打高端，流感也挺高端；還有1名學校老師表示：校園只打國光，但他體質特殊以前打國光躺了3天；也有民眾說，她研究過高端流感疫苗是韓國原裝進口、有WHO認證，不該因洗產地被拒打。

據悉高端因供應公費流感疫苗仍有數千劑剩餘庫存，此波操作，民眾反應超乎預期，高端有意擴大捐贈，唯醫療院所意願不高；李思賢證實，如有機會將追加捐贈劑量、擴大照顧目前非公費接種對象19歲到49歲青壯年。