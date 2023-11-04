桃園市龍潭區一名73歲獨居的莊姓老翁，因患有中度肢體障礙，日常生活都必須靠助行器，才能勉強自行打理生活。不料，昨天（3日）下午，在家中卻不慎跌倒，整個人癱坐在地無力爬起，也無法即時求援，龍潭分局暖警接獲通報後，立即趕抵，莊翁及時獲救。

據了解，龍潭分局中興派出所長張傳勛及警員陳奕學，昨天下午執行巡邏勤務時，接獲桃園市社會局來電表示，定時致電關心獨老時，發現莊翁急需要到場協助。

2人獲報隨即趕抵現場，發現是莊翁倒在地上動彈不得，隨即協助將莊翁扶到床上，並讓其補充水分。警方再三確認他身體無礙也訂未受傷，當離開時，莊翁握手致意，並對警方協助十分感謝。

龍潭警方呼籲，許多獨居老人常因行動不便且無人照料而發生憾事，為民服務是警察的重要工作，若民眾在轄內發現有長者需要協助，可聯繫警方、區公所、社福單位等相關單位處理，及時伸出援手，讓長者感受到社會的溫暖。