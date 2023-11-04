以色列3日以打擊哈瑪斯份子為由，空襲加薩走廊一輛停在醫院旁的救護車，造成至少15人死亡。

以色列與哈瑪斯的戰火持續升溫，以軍昨（3）日再度發動空襲，擊中停在加薩最大醫院外的救護車，造成至少15人死亡、60人受傷。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，除非哈瑪斯率先釋放人質，否則以色列拒絕任何停火計畫，將「火力全開」、持續攻擊。

綜合路透社、《衛報》報導，以色列國防軍（IDF）坦言攻擊希法醫院（Al-Shifa Hospital）外的救護車，聲稱該車輛是哈瑪斯用來運送戰士和武器的工具，並成功摧毀數名恐怖份子。不過哈瑪斯官員反駁，以色列的說法「毫無根據」。根據事發現場畫面，只見不少看似平民的屍體躺在救護車旁，周圍民眾大聲疾呼搶救，場面亂成一團。

Palestinian photographer Abdul Hakim Abu Reyash describes the scene at al-Shifa Hospital in the besieged Gaza Strip following a deadly Israeli air strike. pic.twitter.com/YyCphWK03Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 3, 2023

這起攻擊事件發生期間，適逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪，這也是他過去一個月來第3度訪以。在記者會上，布林肯呼籲以色列暫停軍事進攻，以便讓援助進入加薩，同時爭取透過外交談判，說服哈瑪斯釋放人質。

布林肯表示，他與尼坦雅胡談了許多關於暫時停火的細節，包括如何擴大運送物資，以及如何避免哈瑪斯從中獲利等等，兩人會談持續近1小時。

不過在稍後的電視演說上，尼坦雅胡卻拒絕了美國的請求，他表示，「我們會持續進攻，全力以赴，在人質沒有獲得釋放的情況下，以色列拒絕暫時停火。」

在哈瑪斯10月7日發動史無前例的突襲後，以色列旋即封鎖加薩，展開報復性空襲和地面軍事行動，至今已造成至少9227名巴勒斯坦人喪生。