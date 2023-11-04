季中錦標賽4日正式登場，利拉德再次展現「利拉德時間」，靠著他在讀秒階段包辦關鍵8分，公鹿頂住一度被尼克超前的壓力，最後以110比105險勝，搶下本季第3勝(2敗)，也是季中錦標賽首勝，就算尼克主控布朗生狂轟45芬也改變不了輸球結局。

公鹿先前飽受批評的防守問題，今天上半場稍微有所改善，儘管一開賽就處落後，公鹿卻在次節打出15比4小高潮，打完上半場，取得56比46領先，阿提托康波半場就摘10分、4助攻與4籃板，利拉德與米德頓各有9分，尼克則以布朗生16分最高。

沒想到布朗生火力到了下半場更猛，跟蘭道爾、格萊姆斯等人攜手追上，更在比賽還剩1分10秒，布朗生投進超前三分球，幸好利拉德挺身而出，先投進三分球，接著完成三分打，幫助公鹿重新領先4分，最後6.4秒利拉德兩罰俱中，更是穩住勝局。

利拉德不只貢獻全隊最高30分，另有4助攻、4籃板，阿提托康波也有22分、8籃板及6助攻，但他罰球罰13中7，克勞德14分，布魯克羅培茲13分，米德頓12分；尼克除了布朗生，得分最高的是格萊姆斯17分，蘭道爾16分、12籃板及5助攻。