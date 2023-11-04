「本土劇女神」陳子玄揮別前夫陳建隆(現改名：陳麒凱)後，先前自稱單身4年的她，稍早傳出喜訊，只見她曬出一張婚紗照，和一名男子輕靠著頭，寫下「對的人」三個字，讓網友紛紛獻上祝福。

陳子玄2015年和大15歲的前夫結婚，婚後育有一子，沒想到原先令人稱羨的婚姻生活，沒想到僅維持4年多就宣告結束，恢復單身4年多的她，感情遲遲沒有著落，直到今年8月才自爆身邊出現「友達以上、戀人未滿」的對象，她表示對方是大自己8歲的圈外人，而且是認識快十年的老朋友，直到近期才走比較近，更強調並不排斥有再婚打算。

沒想到事隔兩個多月，陳子玄於今(4日)無預警曬出婚紗照，只見兩人牽起彼此的手，似乎意謂著將下半輩子交給對方，她更藏不住心中的喜悅，露出甜蜜的一抹微笑，接著寫下「對的人」三個字，根據《三立新聞網》報導，經紀人表示陳子玄交往半年後，便決定與對方結婚，上個月已經辦理完登記，目前沒有辦婚宴的計畫，接著強調她並未懷有身孕，喜訊曝光後，陳子玄的社群也湧入滿滿的祝福。