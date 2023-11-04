民眾黨不分區立委名單擬納入陸配徐春鶯，近日網路流傳卻一段影片，質疑徐春鶯打扮成紅衛兵的樣子，與一群陸配一同高唱共產歌曲歌頌毛澤東。徐春鶯今發聲明指出，抹紅說戴紅領巾是扮演紅衛兵是無知的惡意曲解，戴紅領巾並不是紅衛兵的標誌，大陸的小學生至今都還會戴著紅領巾，「為什麼要那麼殘忍抹紅我們？誰沒有童年，誰沒有回憶？」
徐春鶯聲明全文：
惡意曲解徐春鶯扮演紅衛兵的照片說明：
2018 年 6 月 1 日有上海同鄉姐妹返回台北，二十多位上海姐妹
就相約聚餐話家常(在台北的餐廳，不是桃園)
適巧當天是大陸的兒童節，有人就帶來網購的紅領巾，大家就
戴上紅領巾唱兒歌，所唱的兒歌是我們讀小學時，大家都琅琅上口的時代歌曲，這只是大家慶祝兒童節喚起兒時的回憶，居然就被抹紅有政治意味。
至於抹紅說戴紅領巾是扮演紅衛兵更是無知的惡意曲解，戴紅領巾並不是紅衛兵的標誌，大陸的小學生至今都還會戴著紅領巾， 難道所有大陸的小學生現在天天都在扮演紅衛兵？
認同台灣就不能有兒時的回憶嗎？
為什麼要那麼殘忍抹紅我們？
誰沒有童年，誰沒有回憶？
徐春鶯
112.11.4
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