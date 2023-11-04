高雄三民區鼎力路上靠近鼎力路267巷口，今天（4日）上午8時許發生一起死亡車禍，一名曾姓女駕駛因不明原因，在路口衝撞停等紅燈機車，1人被夾在汽車與變電箱之間當場慘死，另外造成6人受傷，肇事的曾女遭警方逮捕。

根據警方監視器畫面，鼎力路上一排機車在267巷口停等紅燈，突然一輛白色轎車從後方衝撞，撞上共8部機車仍持續前進，直到撞上路邊變電箱才停下。

一名男子遭曾女所駕駛的白色車輛撞上，卡在車輛與變電箱之間，當場死亡。（警方提供／任義宇高雄傳真）

車禍發生後，警消立即派員前往救援，發現一名50歲男性卡在轎車與變電箱之間，已明顯死亡，還有2男3女分別受到擦傷、頭部外傷、腰部疼痛、腳踝骨折等大小傷勢，意識皆清楚沒有生命危險，由救護人員給予急救處置後送醫，另有1男傷勢輕微未送醫。

警方表示，初步了解為肇事的曾女油門操作不當，因此闖紅燈撞到路口停等紅燈機車，曾女酒測值為零，遭警方當場依過失致死現行犯逮捕，詳細車禍原因有待進一步釐清。