許多人在腸胃炎時，都會選擇白吐司等吐司製品食用，但醫師歐淑娟表示，並非食品名稱有吐司就適合，例如生吐司使用更多鮮奶油等其他配料，含油脂量較高，就不適合腸胃炎患者食用。另外，飲食清淡並非只吃吐司、白粥、白饅頭等白色的食物，應秉持營養均衡的原則，才有助病情恢復。

桃園日康診所兒科主治醫師歐淑娟在其臉書粉專表示，隨著天氣漸涼，病毒性腸胃炎、腸胃型感冒也日益猖獗，許多患者常疑惑飲食清淡，仍肚痛、腹瀉。這是因為民眾以為飲食清淡就是吃白色食物，因此常吃吐司、白粥、白饅頭，不敢吃其他蛋白質食物，導致營養缺乏，反讓病程拖太久。

她表示，事實上，醫師所稱的「清淡飲食」是指營養均衡但「烹調方式、口味清淡」的正餐，例如白飯、稀飯均可，但不建議配肉鬆；清蒸的魚是可以吃的，但炸魚排不行；去皮的滷雞腿可吃，口味偏重的宮堡雞丁就不太妥；水煮蛋、茶葉蛋可以，加了奶油的美式炒蛋就不太好；水果也可吃，例如含鉀豐富的香蕉、番茄。

她並表示，許多人為了增加食慾，選擇口感較好的生吐司食用，結果反倒害肚子更痛、拉得更多，一問之下才得知民眾以為名字中有「吐司」即可。但事實上，生吐司相較於白吐司，使用較多的鮮奶油、牛奶、糖和蜂蜜，也因此口感較濕潤棉軟，含油脂量較高，不太適合腸胃炎患者食用。

她建議，腸胃炎期間可吃米食、減少麵食類的攝取，因為米食的加工程度低於麵食類。接近原型食物且烹調清淡的選項，越適合腸胃炎患者食用，其營養更多，好消化又不易過度刺激脆弱的腸胃，有助病情及早恢復。