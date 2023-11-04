高雄1名60歲李姓男子，明明沒有取得合法牙醫師資格，卻在自宅中為病患進行麻醉拔牙、抽神經、擦藥等醫療業務，有患者找上他治療牙齒，卻遲遲沒有改善，輾轉才得知李男是無牌密醫，氣得報警提告，高雄地院依違反醫師法判李男徒刑8月、緩刑3年。可上訴。

判決指出，2019年間，阿順（化名）因長期受牙齦腫、牙齦痛的問題，在友人介紹下找到位於某巷弄裡，落地窗貼有牙齒圖案的民宅，求診後由60歲的李姓牙醫師進行左、右側智齒、左上側犬齒抽神經及拔除犬齒3顆、右上智齒1顆。

治療約1年多後，牙痛症狀仍遲遲未改善，阿順痛得受不了，於是他只好再向其他牙醫診所求助，才發現原來李姓牙醫根本就沒有取得牙醫師資格，氣得報警提告；檢警調查時，發現李男除了幫阿順拔牙外，還曾幫其他患者磨牙齒、注射麻藥、抽取神經、拔牙、咬模、製作假牙及開藥。

雄檢偵查時，李男否認拔牙齒抽神經，但檢方函詢高市衛生局查詢，確認李男並未向高雄市政府衛生局執登牙醫師、鑲牙生、執登齒模技術員，因此依違反醫師法起訴他。

高雄地院審理時，李男自知難逃法網，只好改口坦承犯行，還把治牙的費用3萬6000元還給阿順，法官認為他犯後態度尚可，衡量非法職業時間，及該段時間犯罪所生的危害及所獲取利益等犯罪情節，依非法執行醫療業務罪判徒刑8月、緩刑3年，應向公庫支付10萬元，可上訴。