面對大陸電動車強勢崛起，第一家日系合資車企廣汽三菱倒閉，正式宣告日本三菱汽車退出中國大陸，並以1元人民幣出售股權，旗下2千名員工面臨失業，員工感嘆現在找工作太難。

2012年，廣汽三菱由廣汽集團（出資5成）、三菱汽車（出資3成）和三菱商事（出資2成）在大陸成立的合資公司。

據每日經濟新聞報導，廣汽10月25日發布公告稱，廣汽將分別以1元人民幣對價轉讓三菱汽車、三菱商事持有的廣汽三菱30%、20%股權，轉讓完成後，廣汽三菱將成為廣汽全資子公司。至此，廣汽三菱倒閉。

廣汽三菱出售股權後，原旗下長沙工廠的設備、土地和廠房由廣汽埃安接手。

而廣汽三菱長沙工廠有近3千名員工，目前埃安提供1150個職缺已經應聘完畢，能夠留任的普通員工幾乎都是年輕人。另外2千多名員工則面臨失業。

有員工感嘆表示，「年齡到了50多歲，在外面找工作很難，給再多的賠償也不能長期維持生活啊！」

至於，轉簽廣汽埃安的員工薪資待遇明顯下降，基層員工底薪僅2千多元（人民幣，下同，約台幣1萬元左右），雖然福利少了，但起碼保住飯碗。

對於廣汽三菱謝幕員工滿是不捨，因其福利待遇天花板，被稱為「良心企業」。多位員工透露過去主要福利包括：

◆每月4300的五險一金（約台幣18920元）

◆年初1000元開工紅包（約台幣4400元）

◆生日津貼

◆高溫8天假和800元高溫費（約台幣3520元）

◆週年慶1000元獎金（約台幣4400元）

◆基層員工年終獎金可高達20000元（約台幣88000元）

還有三菱長沙廠員工表示，過去4年每年只上一百多天班，公司仍發全勤薪資。這樣的好日子，一去不返。