台灣傳統小吃「滷味」是許多人宵夜的不二選擇，居住在台灣的法國YouTuber酷近日拍片分享，讓法國朋友吃看看台灣滷味，他準備王子麵、雞心、鵪鶉蛋、豆皮、海帶、甜不辣、鴨翅和豬耳朵等食材，每一樣都大受好評，特別是豆皮的部分，所有人都讚不絕口，認為吸飽湯汁的豆皮，配上王子麵一起吃真的太讚了。

居住在台灣的法國YouTuber酷近日拍影片分享，台灣傳統小吃「滷味」隨處可見，是許多人的宵夜選擇，但在法國並沒有類似的料理，因此他決定將「滷味攤」搬到法國去，讓法國朋友們品嘗看看台灣的滷味究竟有多好吃。

酷表示，這次他準備了王子麵、雞心、鵪鶉蛋、豆皮、海帶、甜不辣、鴨翅和豬耳朵等食材，並用塑膠袋裝滷味，最後再配上打結用的小紅繩，特殊的包裝方式讓法國朋友驚呼連連，打開以後撲鼻而來的滷汁香氣，讓所有人都狂讚。

影片中可見，所有人吃了王子麵都很喜歡，其中一位法國朋友表示麵體吸滿滷汁，口感入口即化，整體味道太好了；接著所有人開始試吃雞心，結果竟出乎意料地廣受好評，不少法國朋友都很喜歡雞心的口感，並表示這樣的烹調方式，讓雞心很美味；再來則是鵪鶉蛋，大家吃完都舉雙手狂讚。

下一個試吃的是「豆皮」，神奇外觀讓大家看了有點害怕，甚至還有人猜測「這該不會是什麼動物的胃部」、「這是大象的蛋蛋皮嗎？」結果試吃以後驚為天人，因為豆皮吸附大量滷汁，變得很有味道，搭配王子麵一起吃，讓法國人大讚這是最美好的搭配，有人大讚「台灣人不知道怎麼料理的，這吃起來超像肉，真的很讚」。

再來酷要求法國朋友們一起吃「海帶」，反應很兩極化，有人很愛海帶滑溜溜、入口即化的口感，但有些人忍不住皺眉；再來則是甜不辣，切片放到滷汁煮過以後，有人覺得長得很像蛞蝓，但吃起來軟軟又吸飽湯汁的口感，讓許多人驚艷。

最後則是鴨翅和豬耳朵，鴨翅超入味，呈現深褐色，讓法國朋友直接上手啃鴨翅，最後則是豬耳朵，光看外表，沒有人猜得出這是什麼，吃了發現口感很特別，看起來很肥，但其實不會，當大家知道這是豬耳朵以後驚呼「從來不知道豬耳朵可以吃」。

滷鴨翅、甜不辣？！🇫🇷迷倒法國人的台灣滷味！

每一樣食材都讓法國人狂讚，影片的最後，甚至還有人狂推台灣人到法國開店，直言這個開在學校門口一定生意火爆。