STEPH WITH 0.2 SECONDS ON THE CLOCK 😱



WARRIORS WIN THEIR FIRST IN-SEASON TOURNAMENT GAME 🏆 pic.twitter.com/JQ8LJk5wj0 — NBA In-Season Tournament (@NBA) November 4, 2023

沒想到勇士首場季中錦標賽竟用這種方式結束！史蒂芬柯瑞4日最後0.2秒拋進準絕殺上籃，雖然裁判一開始吹卓雷蒙格林進攻妨礙中籃，卻在重看慢動作改判進算，勇士141比139驚險氣走地主雷霆，除了拿下5連勝，也是他們季中錦標賽首勝，柯瑞貢獻30分、8籃板及7助攻。

勇士上半場表現最出色球員並非先發，而是替補的薩瑞奇，他半場投進4顆三分球、包辦14分，克雷湯普生也拿13分，柯瑞12分，不過少了當家球星亞歷山大的雷霆，表現也很出色，打完上半場，地主雷霆僅以67比69落後，霍姆格倫半場15分。

打到比賽還剩56秒，柯瑞切入上籃幫助勇士追成135比136，接著克雷湯普生最後38秒兩罰俱中，勇士超前1分，可是霍姆格倫接著兩罰俱中，小培頓空中第一時間上籃，托特最後16秒站上罰球線，這次他兩罰中1，雙方139比139打平。

暫停過後，勇士把最後一擊交給柯瑞處理，他在幾乎耗光時間同時拋投命中，可是裁判第一時間吹了卓雷蒙格林進攻妨礙中籃，因為格林的手疑似碰到了球，沒想到裁判重看之後決定改判，確定柯瑞這個準絕殺進球仍算，也讓雷霆無奈吞下敗仗。