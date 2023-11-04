民眾黨總統參選人柯文哲（左三）今在台東市中央市場自治會會長邱騰緯（右二）陪同下，徒步掃街拜票，遇高齡嬤拿出舊型紅色摺疊手機要求拍照，難倒慣用智慧型手機的競選團隊成員。（蕭嘉蕙攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今赴台東市中央市場徒步掃街拜票，死忠粉絲自製旗幟，寫著「柯文哲加油凍蒜」。（蕭嘉蕙攝）

民眾黨總統參選人柯文哲（著藍襯衫者）今赴台東中央市場搶攻婆媽選票，競選團隊及支持者人潮浩蕩，一度造成交通壅塞，引發民怨。（蕭嘉蕙攝）

2024總統大選在即，民眾黨總統參選人柯文哲今赴台東中央市場搶攻婆媽選票，大批支持者爭相合照，一度造成交通壅塞，引發民怨；對於「藍白合」進度，柯則表示「我們已經說出我們的想法，剩下是國民黨要去回應」。

台東中央市場周末採買人潮旺，成為選戰期間兵家必爭之地，民進黨總統參選人柯文哲今上午在台東市中央市場自治會會長邱騰緯陪同下，徒步掃街拜票，熱情支持者紛湧上前搶合照，當中有高齡嬤拿出舊型紅色摺疊手機要求拍照，讓慣用智慧型手機的競選團隊成員們，一時摸不著頭緒，另外也有死忠粉絲自製旗幟，寫著「柯文哲加油凍蒜」。

柯文哲表示，每個老百姓心中最關心自己的生活，現代的婦女處於三明治時代，上有公婆要伺候，又要負責家事，下又有子女要照顧，所以「政治是解決人民每天生活的小事」。

由於柯文哲競選團隊加上支持者人數眾多，所到之處人滿為患，部分採買民眾必須繞道或是讓道，頻頻抱怨「早安什麼，一點都不安，是要我們繞去哪裡」。

另外，隨著2024年總統大選逐漸逼近，「藍白合」大限已至，媒體持續追問是否持續進展，柯文哲僅表示，「我們已經說出我們的想法，剩下是國民黨要去回應」。

至於徐春鶯遭爆列民眾黨不分區立委名單以及遭傳唱共產黨黨歌一事。柯文哲說，每個人要為自己辯護，台灣民眾黨是提供海選的機會，對我們來講，我們不分區名單還沒決定，對我來講，她就是自己投件來報名，就是海選計畫裡面的人選之一。