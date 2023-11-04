近期，大陸部分地方中小學生的「課間10分鐘被約束」問題受到社會廣泛關注。根據新華社引述大陸教育部負責人表示，中小學的課間休息重要且必要，2021年上路規範也要求，不得對學生在課間與非教學時間的正當交流、遊戲、出教室活動進行不必要約束，將針對以「確保學生安全」為由而限制學生必要的課間休息活動的做法給予堅決糾正。

近日，「中小學生連上廁所的時間都快沒了」話題登上大陸各大社交平台熱搜。稍早也曾有山西的一位教師在社交平台吐槽「課間圈養」現象，表示7成學生課間不出教室，校園裡空空蕩蕩。但也有學生表示無奈，下課僅僅10分鐘，拖堂2分鐘、提前上課2分鐘，想上廁所不跑都來不及。

由此，也引發了不少大陸網友討論，指出很多學校雖沒有明文規定學生在下課時間禁出教室，但老師會口頭教育學生：除上廁所、接水外儘量不外出。即便在教室裡，也不可大聲說話，要求較為「寬鬆」的學校，會允許在走廊走動，但不能上下樓或去操場。

對此除引起部分家長反對聲浪外，大陸教育部方面也回應說明，中小學的課間休息重要且必要，有利於學生調節情緒、放鬆身心、增強體質和防控近視。2021年9月施行《未成年人學校保護規定》也明確規範，不得對學生在課間及其他非教學時間的正當交流、遊戲、出教室活動等言行自由設置不必要的約束。

在實際工作中，要求中小學校每天統一安排30分鐘的大課間體育活動，每節課間應安排學生走出教室適量活動和放鬆。而教育部將進一步督促地方和學校嚴格落實國家規定，堅決糾正以「確保學生安全」為由而簡單限制學生必要休息和活動的做法。