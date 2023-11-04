一名空姐在網路拍影片分享，她有次飛南京遇到一位老哥，對於台灣男人給出2個負面評價，包括「小氣」和「好色」，買東西狂比價，而且到大陸出差都會指定要去情色場所，空姐則緩頰「不是清流太少，而是誘惑太大。」話題曝光引發許多討論，不少網友直呼「大陸男人更色」、「天下烏鴉一般黑，半斤笑八兩！」

一名空姐在Tik Tok發布影片表示，她有一次工作飛南京，遇到一位南京老哥，對方說了台灣男人的2個缺點，第一是「小氣」，因為有朋友嫁給台灣男人，抱怨對方買個冰箱竟然貨比20家，深怕別人多賺他一毛。空姐替台男緩頰，認為「買東西比價不是很正常嗎？」

再來南京老哥提到，台灣男人「好色」，因為每個客戶來到大陸，都要求要去情色場所，不然就是待久了開始包二奶、三奶。空姐直言「不是清流太少，而是誘惑太大，不過地球上哪個男人不色？應該沒有吧！」

話題曝光引起網友熱烈討論，「同意！第一，台灣不只男人，都要CP值高、大碗又便宜的。第二，當年大陸南方珠三角，哪裡沒有台灣人的身影」、「第二個我認同，有在台灣跑過酒店的人都知道，大陸的酒店消費比台灣便宜太多。」

也有網友認為「大陸男人愛嘴砲」、「往來大陸將近20年，好像大陸男人比台灣男人更好色欸！」