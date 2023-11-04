32歲台劇女神陳子玄2019年和大她15歲的陳建隆（現改名為：陳麒凱）閃電宣布結束4年婚姻，日前陳建隆才傳出和新歡女星李緻（本名：朱紫緹）疑似分手，沒想到陳子玄今(4日)突然「超車」宣布梅開二度。傳聞過去她和陳建隆離婚主因是雙方溝通不良，陳子玄還在離婚前發文虧陳建隆：「婚前婚後騙很大」，看似早暗示情變。

2016年陳子玄透露早在一年前與陳建隆低調登記結婚，婚後一年懷孕生下兒子棉花糖，未料因兒子罹患喉頭軟化症，讓夫妻倆心力交瘁，2019年陳子玄突然發文，曬出兩人交往3個月時的合影，控述說：「想想我們的初衷 ，覺得眼眶濕濕的 ⋯⋯⋯親愛的，你怎麼可以就這樣變了？一眨眼變的這麼胖呢？」並下Hashtag說：「婚前婚後騙很大」。

陳子玄曾控訴前夫騙很大。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

而陳建隆後來曬出自己雙下巴照片滅火，陳子玄吐槽說：「你不要再拿這張照片出來博版面了！詐騙集團」，外界以為只是兩人鬥嘴，沒想到不久後竟宣布離婚。而陳子玄過去帶爸爸與陳建隆上《一袋女王》，透露自己和陳建隆、陳建隆和爸爸都相差十來歲，三個人像是「三代同堂」，陳子玄的爸則認為女兒結婚太早，心智還不成熟。

陳建隆發照片承認發福。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

陳父最後不忘力挺女兒有些驕縱，稱：「驕縱要有本事啊，我讓她驕縱啊！」而今年8月，陳子玄透露有新歡，對方和她認識快十年，是圈外人、大她8歲，不排斥再婚，今傳出已經閃電再婚並曬出婚紗照，陳子玄甜喊新任丈夫是「對的人」。而陳建隆今年4月認戀小他12歲《戲說台灣》班底星李緻並曬出牽手照，8月他突然發文說寫下：「祝彼此各自安好！」接著解釋：「今天中元節普渡眾生，我們沒事啦！」讓外界摸不著頭緒。