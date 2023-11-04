有些人天生喜歡吃，禁不住美食的誘惑。塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，4星座有著敏銳的味覺和嗅覺，難以抗拒對美食的渴望，平時喜歡享受生活，不會過度節制自己的飲食。

第4名、天秤座

天秤座對美食有著自己的喜好和見解，也願意與人分享交流，喜歡邀請親友一起吃飯或開派對，享受聚會的氣氛與歡樂，此外也善於挑選合適的場合和菜式，讓美食成為溝通媒介，使親友間的感情更融洽，同時也會照顧到每個人的喜好，吃飯時禮貌又有風度。

第3名、金牛座

金牛座非常熱愛美食，但不會貪吃或暴飲暴食，而是慢慢品嚐每一口食物，感受其中的滋味，喜歡至高級餐廳或特色小店用餐，享受舒適優雅的氣氛，不吝嗇花錢在美食上，認為這是一種犒賞，有自己的品味與風格，重視食物和酒的搭配，能夠找出最適合的組合。

第2名、處女座

處女座對食物的品質與口感要求高，不會隨便吃不健康或沒衛生的東西，同時也善於料理，喜歡在廚房發揮創意，對於食材的選擇和處理很講究，經常為自己和親友準備佳餚，也很注重食物擺盤與裝飾，每一道菜就像藝術品，還會根據季節和節慶做合適的菜式。

第1名、雙魚座

雙魚座對美食及美酒有著無法抗拒的渴望，將其視為人生一大樂趣，喜歡嘗試各種不同的菜品，想吃遍任何一種美食，無論中式、西式、日式或其他異國風味，也懂得品嘗美酒的醇香，喜歡在餐後享用一杯佳釀，雙魚座的味覺敏銳，能分辨食物的細微差別和特色，不太會在意卡路里或營養均衡，只要是開心就好。