【LIVE直播】柯文哲喊願讓分當副手 朱立倫、侯友宜最新回應

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊昨(3日)透露，「下禮拜有安排主席跟副總統候選人拍照」。對此，國民黨總統參選人侯友宜今(4日)上午被問及此事時回應，目前黨中央在政黨協商過程當中。

被問及「藍白合」成功機率有多少?黃珊珊昨在直播中直言，柯文哲3日提出的就是最後方案，如果還沒辦法調整，時間已經到了，20日就要登記，「我必須很簡單說，下禮拜有安排主席跟副總統候選人拍照，那到底要不要拍？」我們選務部分不可能暫停，該做的事情會繼續做，像是不分區立委也要準備拍照、亮相了，怎麼可能每天在那邊等，「這段時間大家都在準備不分區立委名單，以及不分區立委將來對外的文宣，還有19日競總成立大會要準備，這些事情都不可能等」。

媒體今詢問「柯文哲下周要跟副總統候選人拍照」一事，侯友宜回應，「我們目前就是黨中央在政黨協商過程當中，提出這2方案」。