資深音樂人劉家昌近日與第二任前妻甄珍和兒子劉子千（現改名為：章立衡）為家務事鬧翻，揚言上法院提告。其實劉家昌與甄珍結為連理前，曾與女星、舞蹈家江青結婚生子，女方現在已淡出螢光幕。林青霞今年初突分享與江青、跨性別主持人金星的拜年照，掀起回憶殺。

劉家昌23歲首次見到15歲的甄珍便一見鍾情，但考量年紀和經濟，未與女方有發展，轉而追求其他人，1966年迎娶「國聯五鳳」之一的江青，兩人育有一子，婚姻維持4年告吹。劉家昌曾在節目《康熙來了》透露江青曾替他幫甄珍傳信，最後誤打誤撞促成另一段緣分，小S驚訝地問所以前妻算是推手嗎？劉家昌回：「不是，她破壞，我就跟她結了」，被蔡康永調侃：「那不是她破壞，是你自己守不住啊！」

(左起)林青霞、江青、金星。(圖/微博@林青霞)

(左前)江青、林青霞是多年好友。（圖／林青霞提供）

江青60年前演出電影處女作《七仙女》而成名，後來以瓊瑤電影《幾度夕陽紅》榮獲金馬獎最佳女主角，其餘知名作品還有《西施》。20歲那年，江青閃嫁劉家昌，4年後恢復單身，她當時落淚搭機離台，轉到美國展開新生活，並在當地成立「江青舞蹈團」。32歲江青梅開二度，與瑞典籍科學家比雷爾（Birger Blomback）結婚生子，定居瑞典，2008年喪偶。

江青是舞蹈家。（圖／中時資料照）

江青才華洋溢。（圖／中時資料照）

和江青友好的林青霞，曾透露當年劉家昌追求江青的過程，他帶女方到台灣大學附近巷子裡吃牛肉麵，留給江青有趣的印象，後來劉家昌買了一枚八十元的戒指求婚，江青深感浪漫，決定在最紅的時候嫁給劉家昌。在林青霞眼中，江青是個崇尚藝術創作的電影演員、舞蹈家、作家，且非常勤奮，出版眾多散文集、傳記小說、劇本。第二任丈夫病逝10年後，江青寫書《回望》緬懷，提到在島上長時間獨自度日，常胡思亂想，而他們過去一起在島上使用的大石頭桌，現在變成亡夫的墓碑。