新北市勞工局主辦的「第9屆工安盃路跑」，今早鳴槍起跑，包括10K競賽組與3K休閒組共計近2700位跑者，從華江河濱公園自行車道歡樂開跑，一起體現「捍衛工安 守護健康」，透過跑步展現活力與健康，共同創造更安全的職場環境。

比賽結果，男子組10K組張家豪以36分40秒奪得第一名，鄭皓駿、吳維倫輕取二、三名，女子組前三名呂淑蓮、王淑菁、李雅琪均為來自台灣松下電器公司的員工，台灣松下也為移工朋友團報，一起利用假日運動。

值得一提的是，新北市秘書長邱敬斌也以54分07秒的五分速佳績，率領交通、觀旅、消防、城鄉、客家、新聞局多位市府長官，一同參與工安盃跑起來、追求動健康。

今天活動邀請了國立體育大學競技啦啦隊以活力熱舞開場，邱敬斌致詞時表示，今年是工安盃的第九屆，除了有一年因為疫情停辦，不然都風雨無阻。市府透過宣導會、專案檢查各種方式，積極宣導勞工及衛生安全，包括今天在周邊設置的遊戲攤位，提供親子同樂之餘，也能從小建立工作安全的概念。未來新北市政府也會盡最大努力保衛勞工及衛生安全。

勞工局表示，「工安盃路跑」除了提醒職場健康的重要性，也透過展攤遊戲寓教於樂，把工安知識傳遞給參與的大小朋友，把工作安全觀念帶回職場，進而將工安意識深植心中。

此外，本屆參賽者數據，最高齡跑者為82歲，最年輕的跑者年僅1歲，且1歲參賽者共有6位報名，還有包括「荒野北七親子團」、「忽笑而過」等親子團熱情參與。勞工局期盼市民勞工朋友持續運動、維持健康，也歡迎公司企業揪團報名。