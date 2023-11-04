2024大選倒數70天，國民黨主席朱立倫今（4）日可以說輔選行程滿檔，他上午首場到新莊替新北市第五選區（樹林、鶯歌、新莊）立委參選人洪佳君輔選，讚許她是最好的議員、媽媽、太太、媳婦及女兒，未來當選會是最好的立委，盼民眾能給予支持。

朱立倫致詞時表示，侯友宜現在參選總統，就是希望改變台灣，讓兩岸可以和平，要讓人民過好日子，而洪佳君跟侯友宜同心打拚，為台灣這塊土地，相信一定可以替人民爭取所有的建設，來改變地方、改變新莊、改變樹林。

朱立倫說，這次選戰很辛苦，民進黨有無限資源，他更暗諷洪佳君的對手蘇巧慧是「大公主」，靠父親蘇貞昌的資源與勢力擁有許多優勢，但洪佳君沒錢沒勢，靠的是大家的力量，所希望基層的民眾可以支持，讓洪佳君當選，也讓侯友宜當選，如此就是人民百姓當選。

朱立倫這場可以說是炫風式的快閃輔選，他僅花大約3分鐘致詞，重點強調洪佳君的優點以及對手掌握無限資源，期盼民眾支持，隨即向現場民眾表示，接著要趕場到土城、板橋、台北繼續輔選黨內參選人，因為現在每一場都很重要。