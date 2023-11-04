高雄市一名餐廳老闆阿周（化名）偷吃外表靚麗的林姓專櫃小姐，雙方不僅車震激情共計至少10次，期間更未佩戴保險套，此種種皆讓陳姓人夫崩潰不已，憤而提告求償60萬元精神撫慰金。不過，阿周僅提書狀表明但未出庭，自認行經荒唐深感愧疚，高雄高分院判決賠償50萬。全案定讞。

原告陳姓人夫指出，妻子林女2022年於百貨公司任職，後為業務而與阿周結識，未料阿周卻明知林女已婚的前提下仍積極展開追求，並自7月1日至10月30日此四月間，相約車上見面，更有親吻、撫摸私密處及至少10次未戴保險套性行為；陳男憤而求償精神撫慰金60萬元。

高雄地院一審判賠25萬元，後經人夫陳男以「阿周行為已不法侵害其配偶權」、「情節重大」提出上訴。對此，阿周並未出庭，僅出具書狀表示，對於自身所犯之荒唐事倍感悔恨，除表達歉意外再無別話可說，也曾事後傳訊息向陳男道歉。

高雄高分院二審，依據陳男所提出其妻、阿周等錄音、對話記錄，認定阿周與林女確有出軌行為，最終判處阿周須再賠償陳男25萬元。全案定讞。