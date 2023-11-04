漫步空中長廊感受園區林蔭之美。（園方提供）

高雄壽山動物園改建將滿1年前夕，榮獲台灣歷史最悠久、最具公信力，由建築師雜誌舉辦的「台灣建築獎」首獎肯定，高雄流行音樂中心也獲都市活力特別獎佳績。

高雄市長陳其邁表示，高雄透過建築積極與環境對話，感謝評審對於動物園設計上拉近人與動物關係肯定，透過友善設計讓民眾以不打擾動物生活的方式探訪觀察，悠閒舒服中推動動保教育，不僅讓動物住得更舒適，也為大小朋友帶來全新體驗與美好回憶。

觀光局長高閔琳指出，高市府致力於提升動物福祉，改造老舊壽山動物園更是其中重要的一環，「新動物園運動」以提升動物福祉為目標，以「動物的自由之地」、「親子的同樂天堂」及「無障礙空中漫步長廊」為三大設計重點，感謝建築師邱文傑在設計中融入人文哲思與在地元素，讓身處其中的人類與動物都能有所感知，開啟更豐富的連結與體驗。

高閔琳提到，改造後的壽山動物園其圈養環境深受獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者代表認同，整體空間設計及工程更榮獲第22屆「公共工程金質獎」及2023年「城市工程品質金質獎」肯定，這次壽更從239件參選作品中脫穎而出，得獲「台灣建築獎」首獎殊榮。

「台灣建築獎」評審表示，實地漫步空中廊道可發現遊園視野變得遼闊，走下廊道有種被動物圍繞卻又不打擾牠們的感受；「邱文傑建築師的設計思考，不僅只於一個漂亮的建築，而是更進一步思考公共活動，使人與動物的關係更接近」。

邱文傑表示，每個優質文明的城市，都會有個小孩子喜歡親近的動物園，記得市長陳其邁上任不久，就發自內心提到「希望高雄有個大人小孩都喜歡的動物園！」；他說，很榮幸有機會為高雄市民服務並留下一點成績，更感謝進步中的高雄，不但讓建築師的專業有發揮的機會，更落實成市民日常生活的果實。