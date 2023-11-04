民眾黨總統參選人柯文哲3日拋出全民調，只要差距在誤差範圍內就禮讓國民黨總統參選人侯友宜，而競選總幹事黃珊珊昨晚接受「館長」陳之漢網路節目直播專訪時也表示，這就是民眾黨最後的方案，無法再調整，因為柯文哲下周安排要跟副總統人選拍照。國民黨主席朱立倫今上午被問及此事，態度嚴肅呼籲，柯文哲之前同意國民黨提出的日本式，為何又變了，更直呼，「都主戰派的話就不用合了」！

侯友宜今上午與朱立倫共同出席新北市立委參選人林金結造勢大會，會前受訪說，今天從主戰派角度，就是希望談都不要談，拚到底。國民黨也可以如此，也有這樣決心，但在國民黨心中人民最重要，如果不思考人民只思考自己，這場選戰最後得利的是民進黨，民進黨貪贓枉法，搞到兩岸兵凶戰危、民意沸騰。藍白團結在一起，這是最重要的事情，要讓人民贏不是個人、個別政黨贏。

朱說，民眾黨負責的是柯文哲，跟他談的也是柯文哲，答應日本式的也是柯文哲、改變想法的也是柯文哲，但要繼續談的也是柯文哲。朱說，我尊重主戰派意見，但希望主戰派的能靜下心想想，目標就是為台灣好。

侯友宜則被問及柯文哲要跟副手拍照，自己的副手找好了嗎？侯僅說，目前就是黨中央政黨協商過程中提出日本式、德國式兩種方案。