新竹客運因有駕駛生病住院，導致市區20路等公車被迫減班，當地里長貼出小巴士擠了超過40人的照片，引發民怨。為解決乘車需求，市府緊急協調業者調派外縣市1名司機支援，6日起平日上、下午尖峰時間共增加2班次，也研議再增加運價補貼。

客運司機人力缺口嚴重影響車班調度，日前新竹客運黃姓司機因肝臟腫瘤膽結石，經醫生評估須緊急安排住院手術治療，但臨時找不到司機，4條市區公車路線因而調整班次，而其中該司機駕駛的20路公車影響最劇，民代批評市府竟無配套，里長更嘆里民淪為次等公民。

市府交通處表示，公車司機排班受限於勞基法工時限制，因司機開刀住院，導致現有20路公車平日須調整班次，交通處長倪茂榮拜會新竹客運總經理許炤平，業者也重新盤點人力，緊急調派其他縣市1名司機，支援駕駛20路上、下午尖峰班次。

在司機工時限制下，為使效益最大化，市府盤點民眾乘車需求，上午集中於上學、上班時段，下午則以放學時段需求較高，因此，11月6日起平日班次調整為6：00、6：25、16：00、16：30等4班次，紓解多數民眾乘車需求。而原在新竹總站搭乘20路17點40分班次、普天宮搭乘18點10分班次的民眾，可改搭乘71路往返市區。

交通處也強調，市府將持續與業者保持密切聯繫，持續關心司機復原情形，待復原狀況良好即回復崗位、恢復班次，另也請公車業者儘速招募人力補足司機缺口，維持公車正常營運。

市府指出，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，為協助公車業者改善經營困境，今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，新竹客運再加薪4000元，總計補助8000元。

10月4日交通部長王國材視察竹市交通建設，市府表達司機嚴重缺工問題，提出訂定公車運價，增加運價補貼，補助業者營運與司機加薪，王國材也允諾協助，市府正委託專業顧問公司研議運價價格，預計年底核定，並向交通部爭取補助6000萬元。

此外，交通部已放寬大客車職業駕駛人年齡由65歲至68歲，市府也請客運公司召回已退休未滿68歲的司機回公司服務，填補尖峰班次。