台東市「鐵花村」自2010年成立後，成為當地旅遊觀光景點，除了音樂展演活動，也擔負培育部落年輕人的責任，未料經營13年後，日前無預警宣告於12月31日正式熄燈，讓許多人錯愕不已，歌手紀曉君更是無奈發文：「我超級難過...可以幫忙救嗎」。

「鐵花村」將於年底正式熄燈，曾在該地有多次演出的紀曉君，在私人臉書發文寫下：「我超級難過，為什麼啦，可以幫忙救嗎？不能接受，台東指標性音樂聚點，抗議抗議抗議，你們這些有能力的人，要人家投票你，那這個地區性真的有意義的鐵花，要熄燈了，請問你們沒有想做什麼挽救的事嗎？」，還附上10個淚流滿面的表情符號，可見她內心極度不捨。

至於「鐵花村」為何無預警在年底吹熄燈號，台灣好基金會執行長李應平表示由於原訂目標已經達成，讓台灣好基金會可以完美畫下句點，才會做出這個決定，至於「鐵花村」一詞能否續留原地?她強調這是屬於台東的專屬品牌，原則上不會用在別的地方，決定將它留在台東，成為生命中專屬的美好回憶。