2024總統大選開打，在教育政策方面，教團提出十大建言，包含5歲前幼教納入國教，並實施免費教育，以及提升大學自主，凸顯學術優勢，開發時代所需的應用領域，還有針對國家規畫產業專業人才需求，讓學校與企業有效合作與培養實作人才。

黃昆輝教授教育基金會於今（4）日舉辦「邁向公義與卓越的教育十大政策建言」記者會，黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，台灣自1994年以來，近 30年的教育改革，未能滿足社會與人民的需求，而面臨2024年大選即將到來，各界對教育的關注與期許，達到前所未有的高峰，選民對台灣教育發展的訴求，以及候選人對未來興利除弊的教育主張與承諾，將是台灣教育轉型發展與開創新局的契機。

黃昆輝提到，十大政策建言內容，涵蓋各級各類教育的問題診斷與對策建議， 期能以宏觀、前瞻、永續的政策規劃，進行台灣教育的轉型與創新。

黃昆輝指出，十大政策教育建言主要包含：幼兒教育要納入國教、全面免費；中小學教育要「精進素養教育」；高等教育要「培育專業人才」；技職教育要「促進產業升級」。至於教育制度與內容相關的興革，則建議「培育全球公民」、「扎根數位學習」、「營造幸福校園」、「投資弱勢教育」、「提升師資素質」，以及「推展終身教育」等項目。