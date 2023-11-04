新竹市上周舉辦萬聖節大遊行，諷刺市長高虹安的「新政治提款機」到場遊行，卻遭8名畫著臉譜的男子包圍，話題持續延燒，外界不斷猜測「臉譜男」身分及幕後主使者，甚至無黨籍市議員鄭慶欽也遭點名，他3日在臉書發文駁斥，並強調不要子虛烏有、含血噴人，反批根本是操弄政治新聞。

近日有媒體和政論節目討論到「臉譜男」事件，點名無黨籍市議員鄭慶欽和此事件有關。對此，鄭慶欽2日深夜在臉書發文表示，「有名嘴說，因為我常走宮廟、常拿香拜拜，所以萬聖節的8＋9（臉譜男）就是我指使的」他強調，「做人做事講話都要有良心，不要子虛烏有、含血噴人。」

鄭慶欽也不滿表示，別以為自己是名嘴就可以胡言亂語帶風向掩飾自己人的行為，讓別人揹黑鍋就是你們這群人的嘴臉，真是罪大惡極。「有一句台語說（大到內褲不穿仔）就是你們這些人的寫照。」

鄭慶欽還說，「你們不用拜神，因為你們把自己當神般的操弄政治新聞。」「不要用八家將開臉的文化，拿來遮掩你們卑鄙的政治手段」，痛斥要這些人將髒手拿開。

針對「臉譜男」引發爭議，新竹市警方日前表示，活動當下「臉譜男」與提款機裝扮者未有任何言語交談，且員警到場查處後，該名提款機裝扮者也未表示遭受不法侵害，是否涉犯強制罪有待釐清。為避免衍生衝突，警方加派警力到場蒐證戒護。

警方也指出，活動結束後，警方立即全面檢視現場蒐證影像，為釐清是否涉犯強制罪嫌，並由新竹地檢署指揮偵辦，也呼籲尊重檢警專業、正視絕不縱容決心，切勿穿鑿附會。