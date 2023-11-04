法務部行政執行署屏東分署將於7日辦理「123拍賣會」，法拍酒駕男子座落新園鄉占地210坪的土地持分，義務人2022年婦女節當天下午無照騎車又拒絕酒測，吃上18萬元罰單，在監理站繳了1萬元後就不再繳納，案件移送至屏東分署執行。

分署受理後查無男子其他財產，於是迅速查封這筆土地，義務人持分為24分之1，男子的持分換算下來約8.75坪，該筆土地臨路，並有屋頂已塌陷未申領門牌的建物一棟坐落其上，建物所有人不明且不在此次拍賣範圍內，地上長滿雜草、些許灌木及芒果樹。

土地目前已進入三拍，底價為22萬4000元，執行官鼓勵對於廢墟風不動產有興趣的民眾，可把握良機進場。

此次聯拍另有黑色賓士車C300一部，車輛原存放於鄉下以帆布蓋住，外觀養護良好，因有積欠罰鍰案件，被屏東縣警局移送執行，經員警積極查訪發現車輛所在，通報分署查封。賓士C300有天窗，此次為一拍，有興趣民眾可於當天上午9點半到分署賞車，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。