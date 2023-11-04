延續3月補選氣勢，立法委員蔡培慧與賴清德總統候選人共同翻轉南投藍天，今(3)舉辦南投後援會成立大會，整場座無缺席，1500人擠爆南投市近百坪南島會館，大展現勝選氣勢！

本次後援會除了鄉親外，百工百業也親臨現場給予支持。（圖/蔡培慧競選辦公室提供）

本次後援會成立除了鄉親，百工百業也親臨現場給予支持，其中立法委員林靜儀、立法委員羅美玲、立法委員黃秀芳及立法委員林楚茵等黨公職皆到場加油，期待能夠再創高峰持續連任。

立法委員蔡培慧在致詞時表示，非常感謝南投的鄉親在補選時給予的肯定與機會，上任至今短短時間，我為南投爭取超過110億經費提升地方建設，不僅讓集集支線連接彰化高鐵，更是促成彰化基督教醫院進駐南投，每一位鄉親的心願我都放在心裡，一件一件努力達成，2024的選舉是選擇自由民主的關鍵時刻，也是南投人要繼續勇敢改變的時刻，期望南投鄉親繼續支持有專業能力會做事的蔡培慧。

總統候選人賴清德提到，台灣的主權是珍貴的決定民主、自由的根基，2024南投若贏，台灣就會贏。（圖/蔡培慧競選辦公室提供）

總統候選人賴清德提到，台灣的主權是珍貴的決定民主、自由的根基，2024南投若贏，台灣就會贏。蔡培慧是半工半讀的農業博士，在他身上我們看到的是對地方發展的堅持，對南投建設的努力，上任至今短短時間，這份韌性已經讓南投以所改變，本次來到南投我們看到大家想要改變的決心，懇請各位鄉親可以支持賴清德支持蔡培慧，雙雙當選讓南投可以有不一樣的一片天。

立法委員林靜儀及立法委員黃秀芳共同表示，本次來到南投相挺培慧，就是要展現中彰投連線的決心，南投、台中、彰化是共同生活圈，我們必須一起努力，才能讓中央資源進到中部地區，共好共享建設起飛。

立法委員林楚茵表示，身為媒體人出身的她，長期關注南投縣新聞，看到前縣長李朝卿涉貪遭判刑、立委馬文君爆出潛艦國造預算疑雲以及親中立場等，這是台灣人不能接受的政治生態。培慧委員的努力是有目共睹的，期望南投鄉親支持在立法院認真做事、為台灣、南投努力的蔡培慧。

立法委員蔡培慧強調，南投長年沒有發展，不僅交通網絡沒有暢通，在醫療、教育等建設上相較他縣落後許多，身為農家子弟將會持續為南投努力，讓城鄉共好時機落實在南投，懇請鄉親在明年1月13號持續給培慧機會，也讓賴清德能當選總統領航台灣。